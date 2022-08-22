انت الان تتابع خبر دعوة لمقاطعة الألبان بعد إرتفاع الأسعار والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد رفع مصانع الالبان اسعار منتجاتها بنسب عالية جدا دون أي مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنين، وحتى تعود الاسعار عما كانت تباع عليه في السابق، دعت جمعية حماية المستهلك المواطنين الى مقاطعة شراء واستهلاك البان المصانع ومنتجاتها.



وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس جمعية حماية المستهلك في بيان صحفي، الاثنين، اننا كنا ننتظر أن تقوم وزارة الصناعة والتجارة بواجباتها اتجاه المواطنين وحمايتهم من الممارسات الاحتكارية التي تمارس ضدهم وذلك بمنع هذه الشركات من رفع اسعار منتجاتها ووضع سقوف سعرية لهذه المنتجات، ذلك ان هذا الاتفاق يعتبر خرقا واضحا لقانون المنافسة ومنع الاحتكار ، إلا أن الوزارة ولغاية الان لم تقوم باتخاذ أي اجراء من اجل تحفيض اسعارها ولا حتى اطلاق التبريرات والحجج الواهية كعادتها اتجاه ارتفاع اسعار السلع.



كما طالب الدكتور عبيدات الوزارة تكثيف الرقابة على كافة اسواق المملكة وعدم الاكتفاء فقط بالمراقبة على اسواق العاصمة عمان فالواجب يحتم عليها ان تقوم بمراقبة كافة اسواق المحافظات والمدن والالوية والمناطق البعيدة والنائية بسبب الممارسات التي ينتهجها بعض التجار من رفع اسعار بعض المنتجات التي تكون اصلا سعرها معروف أو مثبت عليها من قبل الجهات المصنعة لها .



وجدد الدكتور عبيدات دعوته الى ربات البيوت لشراء الحليب الطازج وتصنيع الالبان ومشتقاتها في المنازل لما لذلك من فوائد اقتصادية وصحية كبيرة، ذلك ان تصنيع الالبان ومشتقاتها في البيوت سيوفر من فاتورة الشراء التي بدأت تتآكل نتيجة للارتفاعت المتكررة على اغلب السلع دون حسب او رقيب من قبل الجهات ذات العلاقة من جهة، وايضا لضمان الحصول على منتجات مصنعة 100% من الحيلب الطازج .