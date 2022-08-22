انت الان تتابع خبر عطاء لإعادة وتأهيل منطقة الكورنيش بالبحر الميت والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت إدارة المناطق الحرة والمناطق التنموية أنه سيتم المباشرة بطرح عطاء إعادة وتأهيل وتصليح منطقة الكورنيش في البحر الميت التي تضررت نتيجة تخصيصها لتكون منطقة للعزل الصحي خلال جائحة كورونا، وفق رئيس مجلس الادارة الدكتور خلف هميسات.



وقال هميسات: "إننا نأمل في أن يكون موقع الكورنيش جاهزاً قبل نهاية العام ومتاحاً أمام المستثمرين الراغبين في الإستثمار به، كون هناك العديد من المستثمرين الذين ينتظرون إعادة افتتاحه من جديد".



وأضاف أن الموقع كان جاهزاً خلال شهر آذار من العام 2020، لكن تأخر في إقامة الإستثمارات به بسبب جائحة كورونا، حيث تضرر نتيجة تحويله إلى منطقة للعزل الصحي ويحتاج أعمال صيانة شاملة من إنارة وأرصفة ومحطة تنقية، وعليه سيتم المباشرة في طرح هذا العطاء لإعادة تأهيله من جديد ليكون جاهزا أمام المستثمرين.

