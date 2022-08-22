انت الان تتابع خبر هبوط أسعار الذهب لـ 6 جلسات متتالية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - هبطت أسعار الذهب لسادس جلسة على التوالي، الاثنين، متأثرة بقوة الدولار وتوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة للحد من ارتفاع التضخم، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.



وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1746.06 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته منذ 28 يوليو/ تموز إلى 1743.83 دولارا في التعاملات الآسيوية المبكرة، وفقد الذهب ما يقرب من 3% الأسبوع الماضي.



وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1758.80 دولارا.وارتفع الدولار 0.1% إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من شهر أمام عملات منافسة مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



وقال اقتصاديون، إنّ مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في سبتمبر/ أيلول وسط توقعات بأن التضخم وصل ذروته ومخاوف متزايدة من الركود.



وقالت سلسلة من مسؤولي البنك المركزي الأميركي الأسبوع الماضي إن على البنك مواصلة رفع تكاليف الاقتراض للسيطرة على التضخم المرتفع.



والذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأميركية لأنه يؤدي إلى زيادة تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 19.06 دولار للأونصة وانخفض البلاتين 0.3% إلى 893.38 دولارل وزاد البلاديوم 0.2% إلى 2129.21 دولارا.

