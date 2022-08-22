الاستثمارات الإماراتية في مصر تقفز 169% خلال النصف الأول من…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 22 أغسطس 2022 09:11 صباحاً - أ ش أ – كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، عن ارتفاع الاستثمارات الإماراتية في مصر إلى 1.9 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2021/ 2022 مقابل 712.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 /2021 بزيادة بلغت 169.1%.

وأشار الإحصاء، في بيان اليوم، إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات إلى 1.2 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل 1.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 1.4%.

وأوضح أن قيمة الواردات المصرية من الإمارات انخفضت لتسجل 642.9 مليون دولار مقابل 793.3 مليون دولار، بنسبة تراجع قدرها 19%، بينما ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للإمارات لتسجل 576.7 مليون دولار، مقابل 340.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 69.5%.