نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: الدفع بقطاع السياحة لآفاق أرحب يسهم في تحقيق معدلات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 22 أغسطس 2022 12:11 صباحاً - دوت الخليج – أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي استهداف الدفع بقطاع السياحة إلى آفاق أرحب؛ بما يسهم في “تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة”.

وأشار مدبولي، خلال اجتماعه بوزير السياحة والآثار أحمد عيسى، إلى تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعمل على زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر من مختلف دول العالم، من خلال التوسع في استهداف المزيد من الأسواق السياحية الجديدة، واستمرار التنسيق مع الغرف السياحية تحقيقاً لهذا الهدف.

وتطرق رئيس الوزراء، خلال اللقاء، إلى جهود الدولة في التعامل مع المشكلات التي من الممكن أن تواجه المستثمرين السياحيين، والعمل على تشغيل المشروعات والفنادق المتعثرة، خاصة بمدينة شرم الشيخ، وسرعة إيجاد حلول لها؛ دعما لهذا القطاع الحيوي.

ولفت إلى أهمية العمل المستمر على تحسين مستوى جودة المنشآت الفندقية، وكذا مختلف الخدمات المقدمة للسائحين.

كما نوّه الدكتور مصطفى مدبولي بأهمية ملف الترويج لجميع المقاصد السياحية التي تزخر بها الدولة، والتي تلبي رغبات السائحين الوافدين إليها، حيث تتميز بتنوعها وثرائها.

مدبولي يؤكد ضرورة البدء في تنفيذ خطة الترويج السياحي

وأكد ضرورة البدء في تنفيذ خطة الترويج التي سبق الإعداد لها؛ سعيا لتحقيق مستهدفاتها وزيادة حركة السياحة إلى مصر، إلى جانب الاهتمام بسياحة اليخوت.

وقال رئيس الوزراء إن اختيار اقتصادي ليتولى ملف السياحة جاء بهدف إدارة هذا الملف بعقلية اقتصادية، بما يسهم في زيادة العائد الاقتصادي من هذا الرافد المهم.

وأشار إلى أن هذا القطاع حصل على دعم غير مسبوق من الدولة خلال الفترة الماضية، ويجب أن تكون هناك عوائد للدولة المصرية، خاصة أن مصر تمتلك الكثير من البنى التحتية في هذا القطاع، والمقاصد المتعددة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الاستعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير، وتطوير المنطقة المحيطة به، والاهتمام بالفنادق الموجودة بهذه المنطقة، ولا سيما أن هناك فنادق على مستوى عالٍ سيتم إنشاؤها بالمنطقة.

الشراكة مع القطاع الخاص

ولفت إلى أن التعاون والشراكة مع القطاع الخاص له أهمية كبيرة في هذا المجال.

ومن جانبه، قال وزير السياحة والآثار أحمد عيسى إنه استقر على 3 ملفات سيتم توجيه الاهتمام لها، أولها المتحف المصري الكبير، والملف الثاني يتمثل في أن أداء الوزارة دورها على المدى القصير في مؤتمر (COP 27)، من خلال تقديم الفنادق للخدمات المطلوبة، إضافة إلى التنسيق مع الشركات السياحية التي ستقدم برامج سياحية متنوعة للمشاركين في هذا المؤتمر.

أما الملف الثالث، فأشار الوزير إلى أنه يتعلق بالموسم الشتوي المقبل، والعمل على زيادة أعداد السائحين في هذا الموسم.

التواصل المستمر مع الغرف السياحية للاتفاق على أفكار ورؤى تدعم القطاع

وأوضح أنه سيتم التواصل المستمر مع الغرف السياحية؛ للاتفاق على أفكار ورؤى تدعم قطاع السياحة، وسنعمل على تحفيز وتنظيم هذه الأفكار والإسهام في نجاحها، كما سيتم الاهتمام بأفكار ورؤى الأكاديميين المتخصصين.