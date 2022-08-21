أشرف صبري: محافظ المركزي لا يعمل وحده.. ويجب بناء منظومة…

دبي - احمد فتحي في الأحد 21 أغسطس 2022 05:07 مساءً - ياسمين منير ورضوى إبراهيم _ قال أشرف صبري، الرئيس التنفيذي لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، إنه لا يمكن أن يتمتع محافـظ البنك المركزي المصري بالفاعلية وحده دون منظومة اقتصادية متكاملة تشجع على تنشيط وتحفيز الاستثمار، وقادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية بجانب المحلية التي تحتاج إلى تحفيز وتسهيل.

أهمية التركيز على القطاعات المولدة للنقد الأجنبي وفي مقدمتها السياحة والخدمات اللوجيستية

وأكد صبري في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج أن هناك ضرورة لصياغة استراتيجية تفصيلية متكاملة تشجع على التوسع في الإنتاج والتصنيع، مع مراعاة التركيز على القطاعات ذات العائد الدولاري المرتفع، مثل السياحة التي توفر جانبًا مهمًّا من إيرادات النقد الأجنبي، إلى جانب الخدمات اللوجيستية المقدمة في الموانئ، وأنشطة الموانئ بصورة عامة بالإضافة إلى التصدير خاصة فيما يرتبط بالحاصلات والمنتجات الزراعية.

يجب الحد من الاعتماد على الواردات في الصناعات والاستهلاك وتشجيع الاستثمار في البديل المحلي

وأشار صبري إلى ضرورة الحد من الاعتماد على الواردات في مختلف الصناعات أو المجالات الاستهلاكية، والعمل على تشجيع الاستثمار في القطاعات التي توفر بديلًا محليًّا للمنتجات والمكونات المستوردة، بصورة تساعد في الحد من عجز الميزان التجاري، وتساعد في تحقيق أهداف الإدارة الجيدة للموارد الدولارية وعدم إنفاقها في أمور غير استراتيجية يمكن الاستغناء عنها ببدائل محلية.

البنك المركزي المصري يجب أن يشارك في صياغة القرارات الاقتصادية المهمة والتنسيق بفاعلية أكبر مع الحكومة

ويرى رئيس شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الرقمية، أنه من المهم مساهمة البنك المركزي المصري ومشاركته بالرأي في القرارات الخاصة بالتنمية الاقتصادية خاصة المرتبطة بصياغة الرؤى والاستراتيجيات المهمة اقتصاديًّا.

وأكد صبري أنه في ظل غياب تنمية اقتصادية حقيقية ومستدامة واستثمار محلي وأجنبي متنامٍ، فمن الصعب على البنك المركزي المصري استخدام السياسة النقدية وحدها لتحقيق الأهداف الرئيسية، خاصة على مستوى تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار.

عبد الله يتمتع بحس اقتصادي عالٍ وسيكون له دور مؤثر في التنسيق مع الهيئات الدولية أيضًا

وحول اختيار حسن عبد الله لمنصب محافظ البنك المركزي المصري، أكد صبري أنه يتمتع بالتميز والحس الاقتصادي العالي بجانب كفاءته المصرفية، متوقعًا أن يكون له دور مؤثر وواضح في التنسيق مع الحكومة فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية، إلى جانب قدرته على التنسيق أيضًا مع الهيئات الدولية، وقال إن مساهمته في التنمية الاقتصادية ستكون فعالة.

الاستمرار في دعم خطط وأهداف واستراتيجيات تنمية التكنولوجيا المالية.. أهم مطالب القطاع

وفيما يتعلق بمطالب قطاع التكنولوجيا المالية من محافظ البنك المركزي المصري الجديد، أكد أشرف صبري أن أهم المطالب هو الاستمرار في دعم خطط وأهداف واستراتيجيات تنمية التكنولوجيا المالية، وفتح مناقشات حول توظيفها واستثمارها في التنمية الاقتصادية، وكذلك دورها في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية.