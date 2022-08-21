نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزيرة البيئة تفتتح محطة لمعالجة المياه بشركة راميدا من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 21 أغسطس 2022 04:09 مساءً - رنا ممدوح _ بدأت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة جولتها التفقدية في عدد من المنشآت الصناعية في مدينة 6 أكتوبر بشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية – راميدا ، حيث قامت بإفتتاح محطة جديدة عالية الكفاءة لمعالجة المياه.

وبحسب بيان الوزارة، يأتي ذلك في إطار الالتزام الطوعي للمنشأت الصناعية في ضوء مخرجات اللجنة المشكلة بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء المصري رقم 1010 لسنة 2020 برئاسة وزارة البيئة بشأن متابعة مياه الصرف للمنشأت الصناعية ومتابعة المشروعات البيئية التي تهدف الي خفض احمال التلوث وترشيد استهلاك المياه والطاقة وادارة المخلفات.

حضر الافتتاح الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة بوزراة البيئة والمهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، والدكتور عمرو مرسي الرئيس التنفيذي لشركة راميدا ، والدكتور محمد أسامة مدير صرف صحي 6 أكتوبر والمهندسة هالة عبد الجواد مدير عام حماية البيئة وعدد من قيادات الوزارة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الشركة قامت بترشيد استهلاك المياه وذلك بإعادة استخدام المياه المعالجة حيث تم إشاء محطة معالجة الصرف الصناعي بطاقة تصميمية تصل الي 700 م3 يومى ، و محطة صرف صحي بطاقة تصل الي 100 م3 يوميًا، حيث يتم استخدام المياه المعالجة في ري الأشجار والمسطحات الخضراء داخل وخارج الشركة، مما أدي الي خفض أحمال التلوث بنسبة 66%.

وأضافت وزيرة البيئة أن الشركة قامت باستخدام الغاز الطبيعي كوقود بديل عن السولار، الأمر الذي أدي الي انخفاض الانبعاثات بنسبب تتراوح بين 75 – 99% بالإضافة الي العائد الاقتصادي من استبدال الوقود الصديق للبيئة، وقد ساهمت الاجراءات البيئية للشركة في خفض الحمل الكربوني بمقدار 32 طن ثاني اكسيد كربون مكافئ سنويا

وتابعت: أن الأسواق في جميع أنحاء العالم تشهد العديد من التطورات السريعة، حيث تتجه نحو تحقيق أهدافها التنموية بصورة أكثر استدامة وتعزيز قدرتها على مواجهة مختلف التحديات التي يفرضها التغير المناخي.

وأعربت الوزيرة عن سعادتها باستضافة مصر للدورة 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ عام (COP27)، بإعتباره فرصة مواتية للتعاون مع القطاع الخاص من أجل التحول نحو اقتصاد قادر على التخفيف من آثار التغيرات المناخية.

ومن جهته أكد الدكتور عمرو مرسي العضو المنتدب لشركة راميدا ، على تفهم الشركة للمسؤولية التي تقع على عاتقها لمواءمة عملياتها مع أفضل معايير الاستدامة التي تساهم في تقليل الأثر البيئي لتلك العمليات وتعظيم المردود الإيجابي على البيئة، حيث تواصل الشركة التركيز على ترسيخ ممارسات الاستدامة في عملياتها مدفوعةً بالتزامها المتواصل بالحفاظ على الموارد الطبيعية عبر تقليل النفايات والحد من الانبعاثات الضارة.

وأشار العضو المنتدب للشركة أن ذلك الافتتاح يأتي تكليلًا لجهود الشركة وحرصها على الالتزام بقيم الاستدامة بما يخدم المجتمع والبيئة، ويشمل ذلك توقيع اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بهدف مساندة استراتيجية الشركة الرامية إلى موائمة عملياتها وأنشطتها في مصر مع أفضل معايير وممارسات الاستدامة البيئية بالإضافة إلى تحسين الأطر التي تتبناها الشركة فيما يتعلق بالممارسات البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة.

وتابع: شهد العام الحالي انضمام شركة «راميدا» إلى مبادرة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة (UNGC) بهدف موائمة استراتيجيات وعمليات الشركة مع معايير المبادئ العالمية لحقوق الإنسان، وحقوق العمال، والحفاظ على البيئة، ومكافحة الفساد.