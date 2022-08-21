جاسر بهجت: السيطرة على أسعار مدخلات البناء ضرورة

دبي - احمد فتحي في الأحد 21 أغسطس 2022 04:09 مساءً - إسلام سالم _ قال جاسر بهجت ، رئيس مجلس إدارة شركة مدار للتطوير العقاري وعضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، إنه لم تكن هناك مشكلة فعلية مع طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري السابق، مؤكدًا أنه لا يمكن لأحد تقييم طارق عامر إلا من سبقه في هذا المنصب.

أضاف جاسر بهجت ، في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، أن هناك أمورًا غير مرئية من جانب الجميع وبالتالي فالحكم قد يكون صعبًا، كما أن طارق عامر كان يشغل منصب رئيس البنك الأهلي سابقًا، وبالتالي فله قدر كبير من الدراية بالأمور، لافتًا إلى أن القرارات التي اتخذها فيما يخص سعر الصرف قد تكون جنبتنا مشاكل أخرى وارتفاعات كبيرة في الأسعار.

التضخم نتاج طبيعي لعوامل عديدة للغاية والسيطرة عليه يشعرنا بالتحسن

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مدار للتطوير العقاري وعضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، أن أهم التحديات التي يواجهها البنك المركزي المصري خلال الفترة الحالية تتمثل في التضخم وليس سعر الدولار، فالتضخم يعد النتاج الطبيعي لعوامل عديدة للغاية، وحال السيطرة عليه سيشعر الجميع بتحسن.

الرد على اتهام القطاع الخاص بإهمال الاعتماد على المكون المحلي يحتمل وجهين

وأوضح أن الرد على اتهام القطاع الخاص بكثافة وارداته وعدم الاهتمام بالاعتماد على المكون المحلي يحتمل وجهين، الأول وجود نهم بالفعل للاستيراد وفي الوقت نفسه هناك إمكانية لوجود بعض المنتجات المصنعة محليًّا ليست بالجودة المطلوبة.

كل وزارة مطالبة بالتصدير وتقليل واردتها من الخارج

وأشار إلى أن الصناع الأذكياء هم من يبحثون عن نواقص مكونات المنتجات المحلية ويعملون على تصنيعها، موضحًا أن مسؤولية جلب النقد الأجنبي لا تقع على البنك المركزي المصري فقط، وإنما هناك جهات معنية أخرى لها أدوار في هذا الأمر، مثل الوزارات، فكل وزارة مطالبة بالتصدير وتقليل واردتها من الخارج، والبنك المركزي منظم لهذا الأمر.

تحجيم التضخم في ظل معدلات استيراد مرتفعة لن يجدي نفعًا

وشدد على أنه لا يوجد شيء على الإطلاق يقع على عاتق جهة واحدة فقط، وإنما هي مجموعة عمل ومنظومة متكاملة، فمهما تم بذل جهود نحو تحجيم التضخم والسيطرة على أسعار الفائدة وظلت معدلات الاستيراد مرتفعة أو كان قطاع الصناعة يعمل بطريقة غير جيدة فلن يتم إحكام الأمر بشكل كامل.

تفضيل مدرسة التعويم الكامل السريع عمومًا ولكن المدار التدريجي الأنسب لمصر

ونوه جاسر بهجت إلى أنه يفضل مدرسة التعويم الكامل السريع عمومًا، إلا أنه في ظل الظروف الحالية يفضل العمل بنظام التعويم المدار التدريجي، نظرًا لوجود عبء اجتماعي كبير للغاية يجب النظر له.

وفيما يخص أبرز المطالب من القيادة الجديدة بشأن القطاع العقاري، كشف عن ضرورة المحافظة فقط على نسب التضخم وعدم ارتفاعها مجددًا خلال الفترة المقبلة حتى لا ترتفع أسعار مدخلات البناء ويتمكن المطورون من بيع الوحدات بأسعار مناسبة.