محافظ الإسكندرية: السيطرة على حريق كارفور.. ووقوع 5 إصابات…

دبي - احمد فتحي في الأحد 21 أغسطس 2022 01:08 مساءً - دوت الخليج – أعلن محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف إخماد الحريق الذي اندلع في كارفور سيتي بمنطقة محرم بك، مشيرًا إلى وقوع 5 إصابات “بسيطة”.

وذكرت الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية إن الشريف تواجد في موقع الحريق، برفقة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، للوقوف على آخر تداعيات الموقف.

وأشار إلى أنه فور اندلاع الحريق وجه برفع درجة الطوارئ والاستعداد القصوى بجميع المرافق والمستشفيات تحسبًا لأي تداعيات.

وكان وزير الصحة قد قطع برنامج زيارته للمنشآت الصحية في محافظة الإسكندرية، فور علمه باندلاع حريق في أسواق كارفور، وتوجه “على الفور”؛ لمتابعة الخدمات الإسعافية والطبية المقدمة للمتواجدين في موقع الحريق.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبد الغفار إن الوزير وجه برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات المتواجدة في المحيط الجغرافي للحريق في منطقة محرم بيك.

وأفاد عبد الغفار بالدفع بـ12 سيارة إسعاف مجهزة، بالإضافة إلى سيارة إمداد طبي، مؤكدا تقديم الخدمات الإسعافية بموقع الحادث.