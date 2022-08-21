جوتيريش: الأمم المتحدة تعمل على ضمان وصول الأغذية الروسية…

دبي - احمد فتحي في الأحد 21 أغسطس 2022 01:08 مساءً - – قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم السبت إن الأمم المتحدة تعمل مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للتغلب على العقبات التي تحول دون وصول الأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.

وقال جوتيريش إنه جار بالفعل تصدير أكثر من 650 ألف طن متري من الحبوب والأغذية الأخرى بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة الأمم المتحدة في تركيا الشهر الماضي لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية التي توقفت منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير.

وقال جوتيريش في إسطنبول حيث زار مركز التنسيق الذي يشرف على الصادرات “الجزء الآخر من هذا الاتفاق الشامل هو وصول الأغذية والأسمدة الروسية، التي لا تخضع لعقوبات، دون عوائق إلى الأسواق العالمية”.

وقال إن الدول التي فرضت عقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا أوضحت أن هذه العقوبات لا تنطبق على الأغذية والأسمدة، لكنه أضاف أنه يوجد مع ذلك “تأثير شديد” على الصادرات الروسية.

وقال جوتيريش الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار “هناك عدد معين من العقبات والصعوبات التي تحتاج إلى تذليلها فيما يتصل بالشحن… والتأمين… (و)التمويل”.

وقال جوتيريش إن الأمم المتحدة تعمل مع واشنطن والاتحاد الأوروبي لتجاوز تلك العقبات.

وأضاف أن “الحصول على المزيد من المواد الغذائية والأسمدة من أوكرانيا وروسيا أمر بالغ الأهمية لتهدئة أسواق السلع الأساسية وخفض الأسعار للمستهلكين”.

وكانت روسيا وأوكرانيا تسهمان بنحو ثلث صادرات القمح العالمية قبل الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ يوم 24 فبراير، والذي تصفه روسيا بأنه عملية عسكرية خاصة. وروسيا من المصدرين الرئيسيين للأسمدة أيضا.