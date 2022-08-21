أسعار مواد البناء اليوم الأحد 21 أغسطس 2022: الحديد زاد أكثر من 100 بلبل

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أسعار مواد البناء اليوم الأحد 21 أغسطس 2022:

رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار مواد البناء اليوم الأحد 21 أغسطس 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد الزيادة الكبيرة التي شهدها سعر الدولار أمس الجمعة حيث وصله سعره في البنوك إلي 19.15 جنيه,