انت الان تتابع خبر أسعار مواد البناء اليوم الأحد 21 أغسطس 2022: الحديد زاد أكثر من 100 بلبل والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تباينت أسعار مواد البناء اليوم الأحد 21 أغسطس 2022 في الأسواق خلال تعاملات اليوم، وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وذلك بعد الزيادة الكبيرة التي شهدها سعر الدولار أمس الجمعة حيث وصله سعره في البنوك إلي 19.15 جنيه,
أسعار مواد البناء اليوم الأحد 21 أغسطس 2022:
1- وصل سعر طن الحديد الاستثماري إلي 17881 جنيهًا، بارتفاع 79.34 جنيه.
2- وصل سعر طن حديد عز إلي 18225 جنيهًا بانخفاض 114.21 جنيه.
3- وصل سعر طن حديد المصريين إلي 17570 جنيها للطن.
4- وصل سعر طن حديد بشاي إلي 17,900 جنيه للطن
5- وصل سعر طن الأسمنت الرمادي إلي 1452 جنيهًا، بارتفاع 33.45 جنيه
6- وصل سعر طن الأسمنت المسلح إلي 1200 جنيها.
7- وصل سعر طن أسمنت النصر إلي 1200 جنيه للطن.
8- وصل سعر طن أسمنت وادي النيل إلي1170 جنيها للطن