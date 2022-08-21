انت الان تتابع خبر أسعار اللحوم اليوم الأحد 21 أغسطس 2022: مفيش في سوق النهاردة جديدة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار اللحوم اليوم الأحد الموفق 21 أغسطس لعام 2022، حالة من الاستقرار عن أسعار أمس السبت ، وذلك وفقا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء الصادرة منذ قليل.

تسود حالة التراجع في أسعار اللحوم خلال الأيام الماضية في كافة الأسواق المصرية بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية

أسعار اللحوم اليوم الأحد 21 أغسطس 2022: