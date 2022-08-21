انت الان تتابع خبر الحكومة تطرح عطاء دوليا تنافسيا .. تفاصيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، رغبتها في إتاحة فرصة الاستثمار في شبكة الألياف الضوئية الوطنية، للمستثمرين أو المشغلين من القطاع الخاص، من خلال عطاء دولي تنافسي، لغايات ربط مؤسسات تعليمية وصحية وحكومية بشبكة عريضة النطاق تعد بنية تحتية أساسية للأردن، وتقديم خدمات الحكومة الإلكترونية والخدمات الصحية والتعليمية من خلالها.



ويشمل المشروع؛ حوالي 1,856 كلم من كوابل الألياف الهوائية، و4,300 كلم من كوابل الألياف الأرضية، وصولا إلى 6,156 كلم عند استكمال جميع مراحل المشروع.



ويبلغ عدد المواقع الحكومية المتصلة بالفعل حوالي 2,424 وصولا إلى 3 آلاف موقع عند استكمال جميع مراحل المشروع، علما بأن مراحل المشروع المتبقية قيد التنفيذ ويتم تمويلها من قبل الموازنة العامة.

