انت الان تتابع خبر مقترح لتغطية النفقات التعليمية لأبناء منتفعي الضمان والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تشمل التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، استحداث حساب التكافل الاجتماعي لتغطية نفقات التعليم لأبناء المؤمّن عليهم والمتقاعدين، وفق الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، شامان المجالي، الأحد.

وأضاف المجالي أن الحساب يهدف أيضا إلى مساعدة من يصل إلى سن التقاعد الذي لم يكمل عدد الاشتراكات المطلوبة مع عدم مقدرته على شراء المدة المتبقية في شراء هذه المدة بمساعدة من المؤسسة، ضمن أسس وشروط محددة، وبالحدّ الذي يسطيع الحصول فيه على راتب تقاعدي يكفل له معيشة كريمة.

وأشار المجالي، إلى أن "إيرادات هذا الحساب ستكون عبارة عن دينار واحد من كل مؤمن عليه أو متقاعد، إضافة إلى التبرعات والهبات التي تقدم لهذا الحساب"، موضحا أن "هذا الحساب سيعمل على تأمين النفقات التعليمية ويتحمل الرسوم الدراسية في الكليات الجامعية والجامعات لأعداد كبيرة من أبناء المؤمن عليهم والمتقاعدين".

وأوضح في تصريحات لـ "المملكة"، أن المشروع سيتيح لمجلس إدارة الضمان الاجتماعي بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية تغطية أي نفقات أخرى تهدف إلى توفير الحماية للمتقاعدين والمؤمن عليهم".