الأردن الأول عربياً .. تفاصيل

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الرياض - احمد صلاح - احتل الأردن المرتبة الأولى عربيا في نسبة الاستطاعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة، والمرتبة الثالثة في كمية الطاقة المنتجة.



وبحسب الوزارة، جاءت مرتبة الأردن بعد أن بلغت الطاقة المولدة من الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع الطاقة المتجددة حوالي 5ر5 تيرا واط ساعة في نهاية عام 2021 في نسبة الاستطاعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة بدون احتساب الطاقة الهيدرومائية، والثالثة بعد مصر والمغرب في كمية الطاقة المنتجة.



وتوزعت الاستطاعة بواقع 1498 ميجا واط من المشاريع التجارية بموجب اتفاقيات شراء الطاقة بنسبة 59 بالمئة من إجمالي الاستطاعة المركبة و1027 ميجا واط من مشاريع أنظمة الطاقة المتجددة المملوكة من قبل المشتركين لتغطية استهلاكاتهم باستخدام عدادات صافي القياس والنقل بالعبور وهي تمثل حوالي 41 بالمئة من إجمالي الاستطاعة المركبة.



وبحسب تصريح سابق لوزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، فإن الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بلغت بنهاية شهر تموز الماضي حوالي 2526 ميجا واط والتي ساهمت بنسبة 29 بالمئة من الطاقة الكهربائية المولدة منذ بداية عام 2022 مقارنة مع حوالي 26 بالمئة خلال عام 2021.



يشار إلى إن استراتيجية الوزارة تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وأشكالها من خلال توسيع استغلال مصادر الطاقة المتجددة، وتوسيع استغلال الصخر الزيتي لإنتاج الزيت وتوليد الكهرباء، وتطوير المناطق الاستكشافية للتنقيب عن النفط والغاز والتقليدي وغير التقليدي، إذ يبلغ عدد شركات طاقة الرياح سبع شركات و22 شركة طاقة شمسية.

ويشير تقرير الوزارة لعام 2021 إلى أن الاستطاعة الكلية المركبة لمشاريع توليد الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة بلغت حوالي 2445.7 ميجا واط تشمل: 1498.1 ميجا واط من المشاريع التي يتم بيع الطاقة الكهربائية المولدة منها إلى شركات الكهرباء، و 947.6 ميجا واط من مشاريع أنظمة الطاقة المتجددة المملوكة من قبل المشتركين لتغطية استهلاكاتهم باستخدام عدادات صافي القياس والنقل بالعبور.



ويشير التقرير إلى أن مشاريع توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة المتجددة خلال العام الماضي هي: مشروع شركة عابور لطاقة الرياح في الطفيلة 51.75 ميجا واط، ومشروع شركة ديهان لطاقة الرياح 51.75 ميجا واط، ومشروع شركة فيلادلفيا في الحسينية 50 ميجا واطوحول اعداد الأنظمة المركبة وفق نظامي العبور وصافي القياس فقد بلغت حوالي 52 ألف نظام.

