الرئيس السيسي يتابع مشروعات الاستصلاح الزراعي بالدلتا…

دبي - احمد فتحي في السبت 20 أغسطس 2022 08:05 مساءً - أ ش أ _ تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت مشروعات الاستصلاح الزراعي، بالدلتا الجديدة والصعيد وجنوب الوادي.

كما أطلع الرئيس على الموقف التنفيذى الخاص بالتغذية الكهربائية لتلك المشروعات.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، السفير بسام راضي.