ويز إير تعلق خططها لاستئناف الرحلات بين روسيا والإمارات مع…

دبي - احمد فتحي في السبت 20 أغسطس 2022 05:09 مساءً - العربية نت _ علقت شركة ويز إير الأوروبية للطيران منخفض التكلفة، أمس الجمعة، خططها لاستئناف الرحلات من العاصمة الروسية موسكو إلى أبوظبي وسط انتقادات متزايدة بشأن استئناف الرحلات هذا الشهر.

ولم تشر الشركة في بيان أمس الجمعة بتأجيل الرحلات حتى إشعار آخر إلى ردود الفعل العنيفة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت بعض الدعوات لمقاطعة شركة الطيران، ولكنها أشارت فقط إلى “قيود سلسلة التوريد الصناعية”.

وردت الشركة على الانتقادات بقولها على تويتر إن الرحلة سيديرها مشروعها في أبوظبي، وهي شركة طيران مسجلة في الإمارات تعمل بما يتماشى مع لوائح الدولة الخليجية.

وأضافت أن شركات طيران إماراتية أخرى تعمل مع روسيا.

وتمتلك شركة ويز المدرجة في بورصة لندن 49% من ويز إير أبوظبي في حين يحوز صندوق أبوظبي للثروة السيادية أيه.دي.كيو على 51%.

وكانت ويز إير قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي أن الرحلات بين أبوظبي وموسكو ستستأنف في أكتوبر، وعلقت الشركة كل الرحلات مع روسيا في 27 فبراير بغد غزو روسيا لأوكرانيا.

وأوقفت شركات الطيران الأوروبية تسيير رحلاتها إلى روسيا، كما مُنعت شركات الطيران الروسية من دخول المجال الجوي لدول الاتحاد الأوروبي ضمن العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب الحرب.

ولم تفرض الإمارات عقوبات على روسيا، وبدلا من ذلك قالت إنها تسعى للحفاظ على حيادها في الحرب.