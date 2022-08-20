أسعار الغاز في أوروبا تقفز فوق 2700 دولار بعد أنباء عن تعليق…

دبي - احمد فتحي في السبت 20 أغسطس 2022 02:06 مساءً - روسيا اليوم _ قفزت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا مساء الجمعة محطمة حاجز الـ 2700 دولار لكل ألف م مكعب لأول مرة منذ مارس بعد أنباء عن تعليق نورد ستريم لمدة ثلاثة أيام.

وبحلول الإغلاق تم تصحيح السعر إلى حوالي 2670 دولارًا، وفقًا لبيانات بورصة لندن.

وكانت شركة جازبروم في وقت سابق من يوم الجمعة، قد أعلنت عن تعليق ضخ الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم لمدة ثلاثة أيام، تبدأ في 31 أغسطس ولغاية 2 سبتمبر، بسبب أعمال الصيانة المجدولة لوحدة ضخ الغاز الوحيدة العاملة في محطة بورتوفايا.

وبعد الإعلان سرعان ما قفزت أسعار العقود الآجلة لتوريد الغاز في سبتمبر بنسبة 7.9% (وفق لمؤشر أكبر مركز أوروبي TTF) إلى حوالي 2716 دولارًا، مصححة بشكل طفيف عند الإغلاق، ليقف السعر عند مستوى 2672 دولارًا.