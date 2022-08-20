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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الولايات المتحدة تقدم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 20 أغسطس 2022 12:11 مساءً - وكالات _ أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن واشنطن تعتزم تزويد كييف بحزمة جديدة من المساعدات العسكرية تصل قيمتها إلى 775 مليون دولار.
وقال البنتاجون أن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة ستتضمن ذخيرة لراجمات صواريخ هيماريس الأمريكية و16 مدفع هاوتزر من عيار 105 ملم و36 قذيفة له.
وأضاف أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بـ15 طائرة بدون طيار من طراز Sky Eagle، وصواريخ HARM المضاد للرادارات، ومنظومات TOW المضادة للدبابات و1000 صاروخ جافلين.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية إرسال وسائل جديدة إلى كييف على أمل تحويل مسار الأعمال القتالية لصالحها في شرق وجنوب أوكرانيا.
ونوه إلى أن الولايات المتحدة تخطط لنقل منظومات دفاع جوي من طراز الدفاع NASAMS إلى أوكرانيا في غضون 2-3 أشهر.
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