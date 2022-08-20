مال وأعمال

جازبروم الروسية تعلن تعليق شحنات الغاز إلى أوروبا عبر خط…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر جازبروم الروسية تعلن تعليق شحنات الغاز إلى أوروبا عبر خط… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 20 أغسطس 2022 11:10 صباحاً - وكالات _ أعلنت شركة جازبروم الروسية اليوم الجمعة، تعليق شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز “نورد ستريم 1” لمدة ثلاثة أيام من 31 أغسطس إلى 2 سبتمبر بهدف الصيانة.

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وقالت جازبروم: “من الضروري إجراء صيانة كل ألف ساعة من التشغيل، ويزيد هذا القرار المخاوف من حدوث نقص في الطاقة في أوروبا”.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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