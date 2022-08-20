جازبروم الروسية تعلن تعليق شحنات الغاز إلى أوروبا عبر خط…

دبي - احمد فتحي في السبت 20 أغسطس 2022 11:10 صباحاً - وكالات _ أعلنت شركة جازبروم الروسية اليوم الجمعة، تعليق شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز “نورد ستريم 1” لمدة ثلاثة أيام من 31 أغسطس إلى 2 سبتمبر بهدف الصيانة.

وقالت جازبروم: “من الضروري إجراء صيانة كل ألف ساعة من التشغيل، ويزيد هذا القرار المخاوف من حدوث نقص في الطاقة في أوروبا”.