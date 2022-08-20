انت الان تتابع خبر الطلاب يستقبلون السنة الجديدة بارتفاع سعر الدفاتر والان مع التفاصيل

الرياض - احمد صلاح - تنبأ نقيب تجار ومصنعي القرطاسية والمكتبات والأجهزة المكتبية محمد حجير، بموسم جيد للقطاع، مع إقرار وزارة التربية والتعليم بدء العام الدراسي نهاية الشهر الحالي.



وأضاف حجير السبت، أن قطاع المكتبات والقرطاسية تأثر في العامين السابقين من جائحة كورونا والتعليم عن بعد.



واستبشر بعودة حركة قوية في القطاع، خصوصا مع طرح رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص مع نهاية شهر آب الجاري.



وأكد حجير أن معظم قرطاسية الطالب لم تشهد أي ارتفاع في أسعارها باستثناء الدفاتر المدرسية، نتيجة ارتفاع أسعار الورق عالميا، مما أثر على المصنّع المحلي.



وأشار إلى أن الارتفاع على الدفاتر المدرسية بلغت نسبته نحو 20%، موضحا أنه لم يطرأ أي ارتفاع على باقي القرطاسية.



ولفت إلى وجود 3 مصانع للدفاتر المدرسية في الأردن ومصنع أقلام "حبر"، تكفي الأردن حاجته من السلعة، وأن أغلب أنواع القرطاسية الأخرى مستوردة ولا مصانع محلية لها.