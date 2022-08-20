انت الان تتابع خبر الذهب بسعر منخفض السبت والان مع التفاصيل

الرياض - احمد صلاح - انخفضت أسعار الذهب في الأسواق المحلية السبت.



ووفق نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، فقد بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 35.80 دينارا لغايات شراء المواطنين.





ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.