انت الان تتابع خبر التحول الرقمي يجذب الاستثمار والان مع التفاصيل

الرياض - احمد صلاح - أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة أن التحول الرقمي، يعتبر ركيزة أساسية لتحسين بيئة الأعمال وتجويدها واستقطاب الاستثمارات الخارجية.



وقال المهندس الرواجبة في بيان، اليوم السبت، إن أصحاب الأعمال والمستثمرين باتوا يوجهون استثماراتهم للدول التي لديها بنية تحتية جاهزة ومتطورة في موضوع التحول الرقمي، داعيا إلى إنشاء هيئة متخصصة بالتحول الرقمي بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.



وأضاف أن دول المنطقة لديها اليوم تغيرات متسارعة في ملف التحول الرقمي، الأمر الذي يتطلب العمل على مواكبة هذه التطورات من خلال تسريع وتيرة التحول الرقمى بالمملكة وبناء القدرات الرقمية وتحفيز الإبداع الرقمي والتجارة الرقميةوبين المهندس الرواجبة أن التحول الرقمي يساعد في وضع خطط اقتصادية مبنية على بيانات حقيقية، لافتا إلى الخدمات الحكومية التي تقدم من خلال تطبيق (سند)، والتي تضاعفت خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ.



ولفت إلى أن التحول الرقمي يتطلب التركيز على البحث والتطوير وتدريب الأيدي العاملة على التكنولوجيا الجديدة التي تتسارع وتيرتها بالعالم، مؤكدا أن التحول الرقمي سيسهم كذلك في تعزيز الإيرادات الحكومية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي، أكدت ضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي للقطاع العام من خلال إقامة شراكات مع القطاع الخاص الذي يملك خبرات كبيرة بهذا الخصوص، مبينا أن الكثير من الشركات الأردنية نفذت مشروعات للتحول الرقمي في دول عربية.



ولفت إلى الاهتمام الكبير من الشركات العالمية لفتح مكاتب إقليمية لها في المملكة لخدمة دول المنطقة والاستفادة من الخبرات والكفاءات الأردنية العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وبين أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأردني يتمتع بركائز تجعله قطاعا يمتلك فرصا كبيرة في النمو والازدهار، بمقدمتها بنية تحتية رقمية متينة ومتطورة، وموارد بشرية مؤهلة قادرة على المنافسة عالميا، ومجموعة من القوانين والتشريعات التي تشتمل على الكثير من الحوافز.



وأشار إلى أن الشركات الأردنية العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قطعت شوطا كبيرا من التطور والنمو وباتت مساندا لكثير من دول المنطقة من خلال توفير حلول التحول الرقمي لمختلف قطاعاتها التجارية والخدمية.وأكد المهندس الرواجبة أن إدخال خدمات الجيل الخامس للبلاد خطوة بالاتجاه الصحيح ستعزز من تنافسية المملكة وتسرع من التطور التقني لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب دعم بيئة الاستثمار، وبما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي.