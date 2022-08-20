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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مبيعات التجزئة في بريطانيا ترتفع بنسبة 0.3% خلال يوليو من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في السبت 20 أغسطس 2022 09:11 صباحاً - روسيا اليوم _ سجلت مبيعات التجزئة في بريطانيا ارتفاعا مفاجئا في يوليو الماضي، لكن ثقة المستهلك تراجعت إلى أدنى مستوياتها في وقت تتجه المملكة المتحدة نحو ركود، بحسب ما أظهرت بيانات الجمعة.
وارتفع حجم المبيعات بنسبة 0.3 بالمئة الشهر الماضي بعد تراجع طفيف في يونيو 2022، وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الوطني في المملكة، بعد إجماع المحللين على تراجع آخر.
وقال مدير الإحصاءات الاقتصادية في المكتب، دارين مورغان، إن عمليات الشراء على الانترنت “ارتفعت بسبب مجموعة من العروض والعروض الترويجية”.
وأضاف: “لكن مبيعات الوقود تراجعت مع وجود بعض الأدلة التي تشير إلى أن الطقس الشديد الحرارة أدى إلى تراجع أعداد المسافرين”.
وأوضح مورغان أن تراجعا آخر في مبيعات الملابس والسلع المنزلية يشير إلى أن “المستهلكين يقتصدون بسبب ارتفاع الأسعار والقلق إزاء تحمل التكاليف وكلفة المعيشة”.
وأظهرت بيانات منفصلة الجمعة أن ثقة المستهلك في المملكة المتحدة في أدنى مستوياتها.
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