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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ألمانيا تدرس تمويل حزمة مليارية جديدة من المساعدات لمواجهة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 19 أغسطس 2022 11:14 مساءً - العربية نت _ صرح وزير المالية في ألمانيا ، أن بلاده تستطيع أن تمول حزمة مليارية جديدة من المساعدات، لمواجهة التضخم من دون التخلي عن كبح المديونية.
ووعد المستشار الألماني، أولاف شولتس، تقديم حزمة مساعدات مخصصة للأفراد والأسر من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، لمواجهة ارتفاع الأسعار في قطاعي الطاقة والغذاء.
وستشمل الحزمة أيضاً إجراءات موجهة للشركات التي تستهلك قدرا كبيرا من الطاقة.
ورغم هذه المساعدات، تؤكد الحكومة الألمانية التزامها بالعودة إلى الانضباط بالميزانية العام المقبل لإبقاء العجز عند 0.35% من إجمالي الناتج المحلي.
وبلغت نسبة التضخم في ألمانيا 7.5% في يوليو أي أقل بقليل من معدل 7.6% المسجل في يونيو.
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