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نعرض لكم الان تفاصيل خبر التضخم السنوي في دبي يسجل 7.1% خلال يوليو 2022 من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 19 أغسطس 2022 11:14 مساءً - سجل معدل التضخم في دبي خلال يوليو 2022 ما نسبته 7.1% مقارنة مع يوليو 2021 ، وعلى أساس شهري سجل معدل التضخم في الإمارة نحو 1.46% مقارنة مع يونيو 2022.
هذا وسجلت أسعار الطعام والمشروبات خلال يوليو 2022 زيادة بنسبة 8.75% على أساس سنوي، ومجموعة النقل بنسبة 38.6% والمطاعم والفنادق بنسبة 5.6%.
أما أثقل مجموعة المتمثلة بالسكن والمياه والكهرباء، والتي تشكل 40.68% من المؤشر فقد ارتفعت خلال يوليو 2022 بنحو 0.86% على أساس سنوي.
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