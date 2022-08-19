التضخم السنوي في دبي يسجل 7.1% خلال يوليو 2022

دبي - احمد فتحي في الجمعة 19 أغسطس 2022 11:14 مساءً - سجل معدل التضخم في دبي خلال يوليو 2022 ما نسبته 7.1% مقارنة مع يوليو 2021 ، وعلى أساس شهري سجل معدل التضخم في الإمارة نحو 1.46% مقارنة مع يونيو 2022.

هذا وسجلت أسعار الطعام والمشروبات خلال يوليو 2022 زيادة بنسبة 8.75% على أساس سنوي، ومجموعة النقل بنسبة 38.6% والمطاعم والفنادق بنسبة 5.6%.

أما أثقل مجموعة المتمثلة بالسكن والمياه والكهرباء، والتي تشكل 40.68% من المؤشر فقد ارتفعت خلال يوليو 2022 بنحو 0.86% على أساس سنوي.