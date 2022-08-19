مال وأعمال

ثقة المستهلك في بريطانيا تتراجع إلى أدنى مستوى منذ 48 عاما

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ثقة المستهلك في بريطانيا تتراجع إلى أدنى مستوى منذ 48 عاما من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الجمعة 19 أغسطس 2022 07:08 مساءً - وكالات _ تراجعت ثقة المستهلك في بريطانيا بوتيرة غير مسبوقة وسط مخاوف من حدوث ركود اقتصادي وارتفاع معدلات التضخم على نحو يضغط على انفاق الأسر في البلاد.

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وذكرت مؤسسة “جي.إف.كيه” للدراسات الاقتصادية أن مؤشرها لثقة المستهلك تراجع ثلاث نقاط إلى سالب 44 في أغسطس الجاري، في أدنى معدل له منذ انطلاق المؤشر عام 1974.

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وقال جوي ستاتن مدير قسم استراتيجية العملاء في مؤسسة “جي.إف.كيه” إن “الشعور بالسخط بشأن الاقتصاد في بريطانيا هو المحرك الرئيسي لهذه النتائج”.

وأضاف أ ن “أزمة الثقة سوف تتفاقم خلال أيام الخريف المظلمة وشهور الشتاء الأكثر برودة” بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

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وعلى صعيد متصل، يتوقع بنك انجلترا المركزي ، ارتفاع الأسعار بنسبة 13 % خلال الشهور المقبلة، ليزيد من معاناة المستهلكين الذي تراجعت أجورهم الحقيقية بمعدل غير مسبوق.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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