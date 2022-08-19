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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ثقة المستهلك في بريطانيا تتراجع إلى أدنى مستوى منذ 48 عاما من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الجمعة 19 أغسطس 2022 07:08 مساءً - وكالات _ تراجعت ثقة المستهلك في بريطانيا بوتيرة غير مسبوقة وسط مخاوف من حدوث ركود اقتصادي وارتفاع معدلات التضخم على نحو يضغط على انفاق الأسر في البلاد.
وذكرت مؤسسة “جي.إف.كيه” للدراسات الاقتصادية أن مؤشرها لثقة المستهلك تراجع ثلاث نقاط إلى سالب 44 في أغسطس الجاري، في أدنى معدل له منذ انطلاق المؤشر عام 1974.
وقال جوي ستاتن مدير قسم استراتيجية العملاء في مؤسسة “جي.إف.كيه” إن “الشعور بالسخط بشأن الاقتصاد في بريطانيا هو المحرك الرئيسي لهذه النتائج”.
وأضاف أ ن “أزمة الثقة سوف تتفاقم خلال أيام الخريف المظلمة وشهور الشتاء الأكثر برودة” بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وعلى صعيد متصل، يتوقع بنك انجلترا المركزي ، ارتفاع الأسعار بنسبة 13 % خلال الشهور المقبلة، ليزيد من معاناة المستهلكين الذي تراجعت أجورهم الحقيقية بمعدل غير مسبوق.
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