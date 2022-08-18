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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الموافقة على إقامة مشروع بنظام المناطق الحرة باسم دمياط… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 18 أغسطس 2022 09:11 مساءً - وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، على الطلب المقدم بشأن إقامة مشروع جديد بنظام المناطق الحرة الخاصة تحت اسم (شركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات).
ويقام المشروع بالموقع الكائن في محطة الحاويات الثانية ( تحيا مصر 1) بميناء دمياط على مساحة قدرها 922320 م2؛ وذلك لمزاولة نشاط عدد من الأنشطة المتمثلة في تصميم وتمويل واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة محطة حاويات بميناء دمياط، بما في ذلك جميع الأنشطة ذات الصلة والمرتبطة بها.
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