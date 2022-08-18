طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع إلى 250 ألف

دبي - احمد فتحي في الخميس 18 أغسطس 2022 09:11 مساءً - وكالات _ تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى 250 ألف طلب من 252 ألف طلب سابقاً مقابل توقعات عند 265 ألف طلب.

ويعاني الاقتصاد الأمريكي من مستويات تضخم هي الأعلى منذ 40 عاماً، الأمر الذي يكافحه الفيدرالي الأمريكي من خلال رفع معدلات الفائدة بشكل متكرر.

وكان التضخم السنوي في أمريكا تراجع إلى 8.5% في يوليو مقابل 9.1% في يونيو، لتأتي قراءته أقل من المتوقع مع انحسار الضغوط التضخمية، بحسب بيانات أمريكية.

وكان من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا، بنسبة 8.7% في يوليو مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لتقديرات داو جونز.