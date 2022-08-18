انت الان تتابع خبر النفط يواصل الارتفاع عالمياً والان مع التفاصيل

الرياض - احمد صلاح - شهد الخميس ارتفاع العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية في “وول ستريت”، وسط تراجع مؤشر الدولار الأميركي للجلسة الرابعة في 7 جلسات من الأدنى له منذ 29 حزيران/ يونيو الماضي، وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.



وقد ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” تسليم أيلول/ سبتمبر المقبل 0.76 بالمئة، لتتداول عند مستويات 87.76 دولار للبرميل، مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 87.10 دولار، في وقت استهلت فيه العقود تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 88.11 دولار للبرميل.



كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام “برنت” تسليم تشرين الأول المقبل 0.54 بالمئة، لتتداول عند 93.68 دولار للبرميل، مقارنة بالافتتاحية عند 93.18 دولار، في وقت استهلت فيه العقود تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 93.65 دولار للبرميل.