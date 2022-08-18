بشرى سارة للمواطنين حول خفض أسعار

وأشاد بدور الحكومة في تخفيض أسعار الزيوت بنحو 4 بالمئة من خلال إلإعفاء من ضريبة المبيعات، فضلاً على تعافي العالم من جائحة كورونا وعودة الحياة الطبيعية.



وقال المدير التجاري في سامح مول، عبد الله برهم، إن المواطن بدأ يلمس بنحو متفاوت وطفيف انخفاض أسعار الزيوت النباتية، بعد انخفاضها عالمياً.



وأشار برهم إلى أن التجار بدأوا بتخفيض الأسعار من خلال تقليل هوامش أرباحهم، كون البضاعة الموجودة لديهم استوردت بالأسعار ما قبل انخفاضها قبل نحو ثلاثة أشهر.



وأكد أن الانخفاض في الأسعار سيظهر جلياً بوقت قريب ، بعد انخفاض أسعار الشحن، لافتاً إلى أن الزيوت متوفرة وبعروض على أسعارها، بهدف بيع أكبر كمية ممكنة، قبل وصول البضائع بالأسعار الجديدة.



وأكد المدير التجاري في أسواق الفريد، نبيل الفريد، وجود عروض على أسعار البضائع الموجودة حالياً في الأسواق، خاصة مادة الزيوت النباتية، مشيراً إلى أن التجار يسعون لتخفيض هوامش أرباحهم لمواكبة انخفاض الأسعار العالمي، حتى وصول البضائع بالأسعار الجديدة.



ولفت إلى أن المستهلك سيلمس الانخفاض في الأسعار بنحو تدريجي خلال الأشهر المقبلة.



وبحسب معطيات إحصائية لنقابة تجار المواد الغذائية، احتل زيت دوار الشمس النسبة الأعلى من مستوردات الأردن من الزيوت، خلال العام الماضي 2021 بنحو 39 بالمئة وبما يقارب 49 الف طن فيما بلغت كمية زيت النخيل قرابة 41 الف طن بما نسبته 32 بالمئة تقريباً من إجمالي مستوردات الزيوت.



وبلغت كمية زيت الصويا المستوردة في نفس العام، قرابة 27 الف طن وبنسبة 12.5 بالمئة فيما بلغت كمية زيت الذرة نحو 9 الآف طن وبنسبة 7 بالمئة تقريباً.