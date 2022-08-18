انت الان تتابع خبر بشرى سارة للمواطنين حول خفض أسعار والان مع التفاصيل
الرياض - احمد صلاح - قال تجار ومستوردو زيوت نباتية، خلال تصريحات صحفية، الخميس، إن: "المواطن والمستهلك سيلمسان انخفاضاً واضحاً على أسعار مادة الزيوت النباتية بمختلف أصنافها المتداولة بالسوق المحلية، خلال الفترة المقبلة"، مشيرين إلى أن أسعار الزيوت النباتية انخفضت في السوق المحلية بالتزامن مع تراجع أثمانها عالميا على الرغم من أن الكميات المتوفرة تم استيرادها على أسعار مرتفعة.
وأكدوا أن الانخفاض الكلي سيظهر جلياً على البضائع المستوردة خلال الفترة المقبلة، أي بعد نفاد البضائع الموجودة حالياً والتي استوردت قبل الانخفاض في الأسعار.
وقال رئيس النقابة العامة لتجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق، إن:" تراجع أسعار الزيوت النباتية عالميا بدأ ينعكس على السوق المحلية بالرغم من أن الكميات المتوفرة تم استيرادها على أسعار مرتفعة، مؤكدا أن نسبة الانخفاض ستكون أكبر عندما تصل البضائع بالسعر الجديد".