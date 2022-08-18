الرئيس السيسي يوجه حسن عبد الله بتطوير السياسة النقدية…

دبي - احمد فتحي في الخميس 18 أغسطس 2022 04:12 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية.

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وشدد في بيان نقلته بوابة الأهرام قبل قليل، على ضرورة العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري المصري .

وأكد الرئيس ضرورة العمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية.

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارًا جمهوريًا اليوم بتعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري.