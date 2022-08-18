التخطيط تسلم محافظة القاهرة مراكز تكنولوجية متنقلة لخدمات…

دبي - احمد فتحي في الخميس 18 أغسطس 2022 04:12 مساءً - قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتسليم عدد (4) مركز تكنولوجي متنقل لمحافظة القاهرة لكل من أحياء (الموسكي، شرق مدينة نصر، حدائق القبة، الوايلي) لتقديم خدمات المراكز التكنولوجية للأحياء.

وأوضح بيان، أن ذلك يأتي في إطار تكليفات رئيس الجمهورية بتطوير الخدمات الحكومية ووسائل تقديمها، وفي ضوء العمل من أجل تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بأفضل الطرق وبكفاءة ويسر، وبالتعاون مع كافة وزارات وجهات الدولة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تلك المراكز التي تسلمتها محافظة القاهرة تأتي في إطار البروتوكول الموقع مع وزارة التنمية المحلية ليصل عدد المركز التكنولوجية المتنقلة لخدمات المواطنين المسلمة لها إلى (37) مركز تكنولوجي متنقل على مستوى كافة محافظات الجمهورية، ضمن خطة تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الهدف المشترك وهو تقديم خدمة حكومية أفضل وبالتالي تحقيق رضاء المواطن .

من جانبه هذا صرح المهندس أشرف عبد الحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط للتحول الرقمي والبنية المعلوماتية، أن هذه المراكز تم تطويرها بواسطة فريق متميز من مهندسين وفنيين من الوزارة وبالتعاون مع الشركات المصرية الوطنية، وذلك من أجل تقديم أفضل خدمة للمواطن المصري، ومنعًا للتكدس والزحام في أماكن تقديم الخدمات المختلفة.

يشار إلى خدمات المراكز التكنولوجية للأحياء تشمل طلب تصالح عن مخالفات المباني، طلب بيان صلاحية موقع، طلب تجديد ترخيص أعمال بناء، طلب توصيل مرافق دائمة، طلب ترخيص إعــلان، وذلك بإستخدام وسائل الدفع الإلكتروني ووسائل التأمين اللازمة.