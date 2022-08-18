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نعرض لكم الان تفاصيل خبر المصرية لنقل الكهرباء توقع عقدين لتدعيم مشروع الدلتا الجديدة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 18 أغسطس 2022 03:11 مساءً - وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء اليوم الخميس، عقدين مع شركة XD EGEMAC، وذلك لإنشاء محطة محولات روافع ترعة الحمام “12” جهد 220/66/11 ك.ف سعة “2×175+4×40” م.ف.أ &، و محطة محولات روافع ترعة الحمام “4” جهد 66/11 ك.ف سعة “3×40” م.ف.أ من النوع المعزول بالغاز “GIS”.
وأوضحت الشركة في بيان، أن التكلفة الاجمالية للمشروعين تبلغ حوالى 720 مليون جنيه ويتم التمويل من المشروعات الاستراتيجية المدرجة بخطة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 12 شهر لكل محطة على حده.
ولفتت أن ذلك يأتي استكمالاً لتلبية متطلبات توفير التغذية الكهربائية لمشروع الدلتا الجديدة وفى إطار ما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ ومتابعة مستمرة لمشروع الدلتا العملاق.
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