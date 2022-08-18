مال وأعمال

معدل التضخم في منطقة اليورو يقفز إلى 8.9% خلال يوليو

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر معدل التضخم في منطقة اليورو يقفز إلى 8.9% خلال يوليو من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 18 أغسطس 2022 03:11 مساءً - وكالات _ سجل معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفاعاً إلى 8.9% في شهر يوليو على أساس سنوي، مقارنة بنسبة 8.6% المسجلة في يونيو الماضي، ليوافق توقعات المحللين.

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وسجل التضخم في منطقة اليورو أعلى مستوى له على الإطلاق في يوليو الماضي.

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وتقدر البنوك الاستثمارية العالمية أن احتمالية دخول الاقتصاد الأوروبي في ركود تتجاوز ضعف مثيلتها لدى الاقتصاد الأمريكي.

وبلغ معدل التضخم 8.6% في يونيو، وهو أعلى مستوى في تاريخ المنطقة التي تستخدم العملة الموحدة ويعد أعلى بكثير من هدف البنك المركزي المصري الأوروبي البالغ 2%.

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وفي 11 يوليو الماضي قرر المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 11 عامًا بواقع 50 نقطة أساس في محاولة للسيطرة على التضخم المتصاعد.

وجاء رفع الفائدة ردًا على الارتفاع غير المسبوع في الأسعار مع ارتفاع تكاليف الطاقة في أعقاب الحرب الروسية على أوكرانيا.

تعود آخر مرة رفع فيها المركزي الأوروبي معدلات الفائدة إلى عام 2011، عندما أجبرت أزمة الديون الأوروبية البنك على تغيير مساره.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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