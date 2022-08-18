مال وأعمال

مصر تعرب عن خالص تعازيها ومواساتها للجزائر في ضحايا الحرائق

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر تعرب عن خالص تعازيها ومواساتها للجزائر في ضحايا الحرائق من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 18 أغسطس 2022 01:08 مساءً - دوت الخليج – أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي مصر ومواساتها للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، وشعبها الشقيق، ولذوى ضحايا الحرائق التي اندلعت بعدد من الولايات الجزائرية، وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من الأشقاء الجزائرييّن.

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وأكدت وزارة الخارجية وقوف مصر الكامل إلى جانب الجزائر الشقيقة في هذا المُصاب الأليم، معربة عن صادق التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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