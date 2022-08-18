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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر تعرب عن خالص تعازيها ومواساتها للجزائر في ضحايا الحرائق من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 18 أغسطس 2022 01:08 مساءً - دوت الخليج – أعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازي مصر ومواساتها للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، وشعبها الشقيق، ولذوى ضحايا الحرائق التي اندلعت بعدد من الولايات الجزائرية، وأسفرت عن وفاة وإصابة عدد من الأشقاء الجزائرييّن.
وأكدت وزارة الخارجية وقوف مصر الكامل إلى جانب الجزائر الشقيقة في هذا المُصاب الأليم، معربة عن صادق التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
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