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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الذهب يتراجع 0.5% مع صعود الدولار والكشف عن محضر اجتماع… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 18 أغسطس 2022 12:11 مساءً - – قلص الذهب خسائره يوم الأربعاء بعد أن أظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي المصري الأمريكي) أن وتيرة زيادات الفائدة في المستقبل ستعتمد على البيانات الاقتصادية الواردة.
وتعرض المعدن النفيس لضغوط أيضا من صعود الدولار بعد أن قال محضر الاجتماع إن انقشاع التضخم قد يستغرق وقتا أطول من المتوقع.
وبحلول الساعة 1935 بتوقيت جرينتش، كان الذهب في المعاملات الفورية منخفضا 0.5% عند 1766.29 دولار للأوقية (الأونصة).
وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.7% لتسجل عند التسوية 1776.70 دولار للأوقية.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 19.86 دولار للأوقية بينما هبط البلاتين حوالي 1% إلى 925.89 دولار، وتراجع البلاديوم 0.77% إلى 2137.71 دولار.
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