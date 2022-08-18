أسعار النفط ترتفع 1.5% بعد هبوط حاد في المخزونات الأمريكية

دبي - احمد فتحي في الخميس 18 أغسطس 2022 12:11 مساءً - – ارتفعت أسعار النفط حوالي 1.5% بعد أن سجلت أدنى مستوى في 6 أشهر يوم الأربعاء، إذ غطى هبوط حاد في مخزونات الخام الأمريكية على القلق حيال تزايد إنتاج وصادرات روسيا وكذلك مخاوف الركود.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزون الخام في الولايات المتحدة هبط 7.1 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 12 أغسطس إلى 425 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محليين استطلعت آراءهم والتي كانت تشير إلى انخفاض قدره 275 ألف برميل.

وأنهت عقود خام برنت جلسة التداول مرتفعة 1.31 دولار، أو 1.42%، لتسجل عند التسوية 93.65 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق في الجلسة، دفعت مخاوف الركود خام القياس العالمي إلى أدنى مستوى منذ فبراير عند 91.51 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.58 دولار، أو 1.8%، لتبلغ عند التسوية 88.11 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن صادرات الخام الأمريكية قفزت إلى 5 ملايين برميل يوميا، وهو أعلى مستوى مسجل، بينما يجري تداول الخام الأمريكي بخصم كبير عن برنت مما يجعل مشتريات الخام الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين الأجانب.

وفي علامة على طلب قوي، هبطت مخزونات البنزين 4.6 مليون برميل وهو ما يزيد كثير عن الانخفاض الذي كان متوقعا والبالغ 1.1 مليون برميل.

وتنتظر السوق تطورات من محادثات لإحياء اتفاق إيران النووي لعام 2015 مع القوى العالمية والذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة في صادرات الخام الإيرانية.

وقال الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يوم الثلاثاء إنهما يدرسان رد إيران على ما أسماه الاتحاد مقترحه “الأخير” لإنقاذ الاتفاق.

وقال محللون ببنك جولدمان ساكس إن عودة لإمدادات الخام الإيرانية ستخفض توقعاتهم لسعر برنت للعام 2023 بما يتراوح بين خمسة إلى عشرة دولارات للبرميل.