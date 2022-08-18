نمو الاقتصاد الاردني

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الرياض-احمد صلاح- توقع تقرير “آفاق الاقتصاد العربي” الصادر عن صندوق النقد العربي، الخميس، استمرار تعافي الاقتصاد الأردني من تداعيات جائحة كورونا، ليسجل نمواً بنسبة 2.5% خلال العام الجاري، مدعوماً بارتفاع الصادرات الأردنية، واستمرار وتيرة تعافي قطاع السياحي بالمملكة، والذي ينتج عنه ارتفاع الدخل السياحي، بالإضافة إلى نمو حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، وارتفاع تحويلات المغتربين الأردنيين.



كما توقع التقرير ارتفاع النمو الاقتصادي في الأردن العام المبل 2023، بنسبة 2.7%.



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أشار التقرير إلى تواصل تحسن القواعد الرأسمالية للبنوك العربية للعام الثامن على التوالي، مرجعاً ذلك إلى الحرص الكبير الذي أولته السلطات الرقابية والبنوك ذاتها في تدعيم القواعد الرأسمالية لها، والوصول إلى مستويات آمنة تعزز من الاستقرار المالي في تلك الدول وتحافظ على سلامة الأوضاع المالية للبنوك وتحميها من أي تقلبات أو أزمات مستقبلية.



وبلغت القواعد الرأسمالية للقطاع المصرفي العربي حوالي 479.6 مليار دولار في نهاية عام 2021، مقابل 452.6 مليار دولار في نهاية عام 2020، بنمو بنسبة 6% وهو ما يعزز من قدرة القطاع المصرفي العربي على مواجهة المخاطر المحتملة ويعزز من قدرته على استيعاب الصدمات.



وأظهر التقرير تميّز القطاع المصرفي العربي بملاءة مالية مرتفعة، إذ وصل متوسط نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي العربي إلى نحو 17.8% في نهاية عام 2021، وهي نسبة أعلى من تلك المستهدفة دولياً حسب معيار بازل 3 البالغة 10.5%، الأمر الذي يُشير إلى تمتع القطاع المصرفي العربي بملاءة عالية بالتالي قدرة على استيعاب أية خسائر محتملة، ويعكس تحفظ القطاع المصرفي وتحوطه لمواجهة أي صدمات غير متوقعة من خلال بناء هوامش رأس مال إضافية.