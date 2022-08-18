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نعرض لكم الان تفاصيل خبر اتحاد الصناعات: تحديات المرحلة الراهنة تحتاج لسياسات نقدية… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 18 أغسطس 2022 09:11 صباحاً - إسلام سالم – رحب اتحاد الصناعات المصرية بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي قبول اعتذار طارق عامر عن عدم الاستمرار في منصبه محافظ البنك المركزي المصري، بينما أكد أن السياسات النقدية التي كان ينتهجها المركزي في فترات سابقة كانت تناسب تحديات تلك المرحلة.
وأكد الاتحاد، في بيان له اليوم، أن المرحلة الحالية تحتاج لدماء وسياسات جديدة لدعم الاقتصاد الوطني والصناعة المصرية علي وجه الخصوص.
وشدد علي تفاعله الدائم مع جميع الإجراءات الرامية لتحقيق مصالح الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي وحل كافة المعوقات لجذب مزيد من الاستثمارات وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني.
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