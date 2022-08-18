روسيا تتوقع زيادة قدرها 38% في إيرادات صادرات الطاقة هذا…

دبي - احمد فتحي في الخميس 18 أغسطس 2022 01:12 صباحاً - – أظهرت وثيقة من وزارة الاقتصاد الروسية أن ارتفاع أحجام صادرات النفط مصحوبا بتزايد أسعار الغاز، سيعززان إيرادات روسيا من صادرات الطاقة إلى 337.5 مليار دولار هذا العام بزيادة قدرها 38% عن 2021.

وهذه القفزة في الإيرادات، إذا تحققت، ستساعد في تعزيز اقتصاد روسيا في مواجهة موجات من العقوبات الغربية.

وتتوقع الوثيقة أن إيرادات صادرات الطاقة ستتراجع إلى 255.8 مليار دولار العام القادم، لكنها ستظل أعلى من الرقم المسجل في 2021 والبالغ 244.2 مليار دولار.

ولم ترد وزارة الاقتصاد على طلب للتعقيب.

وبحسب الوثيقة، من المتوقع أن يتضاعف متوسط سعر تصدير الغاز بأكثر من المثلين هذا العام إلى 730 دولارا للألف متر مكعب، قبل أن ينخفض تدريجيا حتى نهاية 2025.

وتتوقع وزارة الاقتصاد الآن أن تدفقات الغاز عبر خطوط الأنابيب من شركة جازبروم الروسية ستهبط إلى 170.4 مليار متر مكعب هذا العام، مقارنة مع توقعاتها المنشورة في مايو والبالغة 185 مليار متر مكعب وفي مقابل 205.6 مليار متر مكعب جرى تصديرها في 2021.