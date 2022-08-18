نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير السياحة والآثار يعتمد الضوابط المنظمة لرحلات العمرة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 18 أغسطس 2022 12:11 صباحاً - دوت الخليج – اعتمد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، اليوم، الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1444 هجرية، عقب انتهاء اللجنة العليا للعمرة والحج منها.

ومن المقرر أن تبدأ رحلات العمرة لهذا الموسم في أكتوبر المقبل، وفقا لقرار مجلس الوزراء في اجتماعه يوم 4 أغسطس الجاري.

ومن جانبها، قالت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، إن الضوابط تضمنت قواعد وإجراءات عامة واشتراطات خاصة بالمعتمرين قبل أداء مناسك العمرة وبعدها، وتلك الخاصة بالشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة، وكذلك القواعد والإجراءات الخاصة بالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما تضمنت الضوابط القواعد الخاصة بالوكلاء وشركات الطيران الخاصة، وأخرى خاصة بالتعاقدات مع المؤسسات السعودية الوكيلة، بالإضافة إلى الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل علي البوابة المصرية للعمرة وفقا للقانون رقم 72 لسنة 2021 بشأن البوابة المصرية للعمرة.

واختص القانون شركات السياحة المرخصة دون غيرها لتنظيم رحلات وبرامج العمرة وذلك لمجابهة السماسرة والقنوات غير الشرعية وبهدف تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة في مجال السياحة وبما يضمن الحفاظ على المعتمرين المصريين.

كما نصت الضوابط على ضرورة التزام الشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة لعام 1444هـ بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن كل من وزارة الصحة والسكان المصرية والمملكة العربية السعودية، وتقديم جميع الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.

وأضافت أن الضوابط نصت أيضا على السماح للشركات السياحية بتوثيق عقود وكالة العمرة لموسم 1444هـ اعتبارا من 21 أغسطس الجاري، ولمدة شهر، شريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بالشركة.

وأهابت وزارة السياحة والآثار جميع الشركات السياحية المنظمة لرحلات العمرة بضرورة الالتزام بجميع بنود ضوابط وقواعد موسم عمرة 1444هـ حتى لا تقع الشركة تحت طائلة القانون وحفاظا على حقوق ومصالح المعتمرين وصون كرامتهم.

كما أهابت بعموم المواطنين المصريين بعدم حجز أي رحلات عمرة إلا من خلال شركات السياحة المُرخصة لضمان حقوق المعتمرين المصريين وعدم تعرضهم لأي محاولات نصب من قِبل الكيانات غير الشرعية وبما يضمن تقديم أفضل الخدمات لهم أثناء العمرة.