نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات استراتيجية إدارة مياه… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 18 أغسطس 2022 12:11 صباحاً - دوت الخليج – تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ما يتم تنفيذه من مشروعات فى إطار الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية.

واستعرض اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جهود التعاون والتنسيق التي تمت مع عدد من الجهات المعنية لوضع استراتيجية متكاملة لإدارة مياه الأمطار بالمحافظة.

وأشار إلى الانتهاء من تصميم 7 مشروعات كمرحلة أولى من تنفيذ الاستراتيجية، والبدء في تنفيذ 3 مشروعات منها، عن طريق بروتوكول بين شركة الصرف الصحي بالإسكندرية وإدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بمناطق الشاطبي، وكليوباترا، ومنطقة لوران، بتكلفة تقديرية تصل إلى 160 مليون جنيه.

وأوضح محافظ الإسكندرية أن الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بالمحافظة تتضمن العمل على الفصل الجزئي لشبكات الأمطار والصرف الصحي في بعض المناطق والصرف على أقرب سطح مائي مباشرة.

ونوه بأن أهمية الفصل الجزئي لشبكات الأمطار وشبكات الصرف الصحي ترجع إلى أنها أقل في التكلفة من الفصل الكامل للشبكات الذي يحتاج إلى ميزانيات ضخمة، كما أن تنفيذ الفصل الجزئي للشبكات سوف يستغرق وقتا أقل، ولن يحتاج إلى أعمال حفر وإنشاءات في الشوارع الضيقة التي سوف يتم صرف الأمطار منها عن طريق الجريان السطحي وربطه بأقرب نقاط لشبكة الأمطار المستقلة، ومنها إلى نقاط التجميع والتخلص.

وأشار إلى أنه بناء على التقديرات الأولية يمكن لمنظومة الفصل الجزئي أن تستوعب حوالي 30- 40% من كمية الأمطار على المدينة، لستسهم بشكل مباشر في تخفيف أحمال مياه الأمطار عن مكونات شبكة الصرف الصحي وملحقاتها وخاصة محطات الرفع الحالية، وهو ما سيؤدي إلى زيادة وتحسين كفاءة شبكات الصرف الصحي وزيادة طاقتها الاستيعابية لخطوط الشبكة ومحطات الرفع.

وقال الشريف إنه من المتوقع المساهمة بشكل مباشر في حل مشاكل حوالي 45 موقعا لتجميع مياه الأمطار داخل المدينة من إجمالي 106 مواقع طبقا للبيان الوارد من إدارة مرور الإسكندرية.

ولفت محافظ الإسكندرية إلى الاهتمام بتكامل محاور استراتيجية إدارة الأمطار بالمحافظة لتشمل المناطق غير المخدومة بشبكات الصرف الصحي أو المناطق التي تم ضمها للحيز العمراني عن طريق توجيه الحملة الميكانيكية من بدالات وعربات للتعامل مع هذه المناطق لحين الانتهاء من المخطط التفصيلي، ودراستها طبقا لمنظومة الصرف الصحي المقترحة.

وأضاف المحافظ أن الاستراتيجية اهتمت بدراسة الحلول الهندسية المناسبة لحل مشكلة تراكم مياه الأمطار بالطريق الصحراوي والدائرى ومحور التعمير، وذلك فى إطار المخطط العام لإدارة مياه الأمطار بالمحافظة، إلى جانب دراسة البدائل المقترحة لكيفية تعظيم الاستفادة من مياه الأمطار وعدم إهدارها.