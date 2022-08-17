إدارة معلومات الطاقة: صادرات النفط الأمريكية تسجل مستوى…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 أغسطس 2022 09:11 مساءً - – قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام سجلت زيادة قياسية بلغت 2.9 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي لتصل لأعلى مستوى على الإطلاق عند 5 ملايين برميل يوميا.

وساعد ذلك في خفض صافي واردات البلاد من الخام الأسبوع الماضي إلى 1.1 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى على الإطلاق بحسب بيانات الوكالة الحكومية التي ترجع لعام 2001.