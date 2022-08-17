مال وأعمال

إدارة معلومات الطاقة: صادرات النفط الأمريكية تسجل مستوى…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إدارة معلومات الطاقة: صادرات النفط الأمريكية تسجل مستوى… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 أغسطس 2022 09:11 مساءً - – قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام سجلت زيادة قياسية بلغت 2.9 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي لتصل لأعلى مستوى على الإطلاق عند 5 ملايين برميل يوميا.

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وساعد ذلك في خفض صافي واردات البلاد من الخام الأسبوع الماضي إلى 1.1 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى على الإطلاق بحسب بيانات الوكالة الحكومية التي ترجع لعام 2001.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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