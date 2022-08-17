مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة تستقر خلال يوليو

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 أغسطس 2022 08:06 مساءً - _ استقرت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال يوليو على غير المتوقع، وذلك نتيجة انخفاض أسعار البنزين مما أثر سلباً على إيرادات محطات الوقود في البلاد.

في الوقت ذاته، بدا إنفاق المستهلكين يتخذ منحنى صاعداً الأمر الذي يزيد من تهدئة المخاوف حيال ركود اقتصادي محتمل في أميركا.

ووفقاً لبيانات وزارة التجارة الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء، استقرت مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي بعد ارتفاع بنسبة 0.8% في يونيو، في حين توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 0.1%.

وعلى أساس سنوي، قفز مؤشر مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 10.3% في يوليو مقارنة بنفس الشهر من عام 2021.

وفي سياق متصل، انخفض متوسط أسعار البنزين في السوق الأمريكي إلى نحو 4.27 دولار للجالون في الأسبوع الماضي ليواصل التراجع من أعلى مستوى قيسي بلغه منتصف يونيو فوق 5 دولارات للجالون، وبلغ متوسط أسعار البنزين اليوم 3.943 دولار للجالون.