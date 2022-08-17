مال وأعمال

هبوط حاد في مخزونات النفط والبنزين الأمريكية الأسبوع الماضي

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر هبوط حاد في مخزونات النفط والبنزين الأمريكية الأسبوع الماضي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 أغسطس 2022 08:06 مساءً - – قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات النفط والبنزين في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي بفعل انخفاض كبير في واردات الخام.

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وأضافت الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام تراجعت 7.1 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 12 أغسطس إلى 425 مليون برميل، مقارنة بتوقعات محللين شملهم استطلاع أجرته لانخفاض قدره 275 ألف برميل.

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وهبط مخزون البنزين 4.6 مليون برميل إلى 215.7 مليون برميل بينما كانت توقعات المحللين في استطلاع تشير إلى انخفاض قدره 1.1 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت بمقدار 766 ألف برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 112.3 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تسجل زيادة قدرها 440 ألف برميل.

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وأشارت البيانات أيضا إلى أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام هبط بمقدار 2.93 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 1.13 مليون برميل، وهو أدنى مستوى على الإطلاق.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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