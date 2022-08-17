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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ماجد الفطيم للتجزئة تفتتح متجر مايلي في أركان بلازا من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 أغسطس 2022 06:11 مساءً - إسلام سالم _ افتتحت شركة ماجد الفطيم فرعه الخامس من متجر مايلي في أركان بلازا بمدينة الشيخ زايد، حيث يقدم المتجر منتجات ومستحضرات تجميل فضلا عن العطور والإكسسوارات.
ومن المتوقع أن يتم افتتاح فرع جديد للمتجر بحلول نهاية العام الجاري، حيث يتم 9 علامات تجارية محلية وعالمية في مجال منتجات مستحضرات التجميل.
وقال فيليب بيجييون مدير ماجد الفطيم للتجزئة في مصر، إن افتتاح الفرع الخامس من سلسلة متاجر مايلي في مصر، جزء من مواصلة ماجد الفطيم للتجزئة في التوسع باستثماراتها بمصر.
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