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نعرض لكم الان تفاصيل خبر عجز الميزان التجاري في مصر يتراجع 35.8% إلى 2.6 مليار دولار… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 أغسطس 2022 06:11 مساءً - أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، أن عجز الميزان التجاري في مصر تراجع 35.8 بالمئة على أساس سنوي في مايو.
وقال الجهاز في بيان، إن العجز بلغ 2.61 مليار دولار في مايو مقابل 4.06 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بدعم زيادة الصادرات وتراجع الواردات.
وارتفع إجمالي صادرات مصر 18.3 بالمئة، مسجلة 4.01 مليار دولار في مايو مقابل 3.39 مليار دولار في الشهر نفسه قبل عام، فيما تراجع إجمالي الواردات 11.1 بالمئة، لتبلغ 6.62 مليار دولار مقابل 7.45 مليار دولار قبل عام.
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