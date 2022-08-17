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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد يبقي توقعات نمو الاقتصاد السعودي عند 7.6% في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 أغسطس 2022 06:11 مساءً - – أبقى صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء، توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي عام 2022 دون تغيير، بينما شجع المملكة على الحفاظ على عائداتها النفطية “بطريقة مستدامة” مع استفادتها من ارتفاع الأسعار.
قال الصندوق في تقرير عن السعودية، إن اقتصادها سينمو 7.6 بالمئة هذا العام، دون تغيير عن أحدث توقعاته، وإنه من المتوقع أن يبقى التضخم عند 2.8 بالمئة هذه السنة.
أضاف الصندوق “إدارة عائدات النفط بطريقة مستدامة، بحيث لا يزيد الإنفاق ويقل بما يتماشى مع سعر النفط، من شأنه أن يعزز الاستدامة المالية ويمنع العودة إلى دورات الازدهار والركود السابقة التي يحركها النفط”.
وأردف تقرير صندوق النقد قائلا “كذلك الحال بالنسبة للتخطيط البعيد النظر للميزانية والسياسات الهادفة إلى تنويع الاقتصاد”.
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