2.1 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك بورسعيد في يوليو الماضي

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 17 أغسطس 2022 05:05 مساءً - تلقى الدكتور محمد معيط وزير المالية ،تقريرًا من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد ، أفرجت عن مشمول 7294 شهادة جمركية وارد نهائي، خلال يوليو الماضي، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة، منها: «القمح، والبقول، والذرة، والسيارات وقطع الغيار».

أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بلغت 333 مليونًا و54 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات نحو مليار و795 مليونًا و290 ألف جنيه.

وأوضح التقرير، أن الإدارة العامة للصادر بجمارك بورسعيد، قامت بتصدير مشمول 2416 بيانًا جمركيًا خلال يوليو الماضى، لأصناف متعددة من السلع والبضائع العامة، منها: «المواد الغذائية، والعصائر»؛ بقيمة إجمالية 4 مليارات و373 مليونًا و34 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 7 ملايين و314 ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب، والرسوم الجمركية، والضرائب والرسوم الأخرى المُحصلة بجمارك بورسعيد خلال يوليو الماضي، بلغت نحو 2 مليار و128 مليونًا و344 ألف جنيه.